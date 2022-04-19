В Дарницком районе собрали тысячи покрышек для дальнейшей переработки
Сбор покрышек в Дарницком районе. Фото: Дарницкая РГА
В Дарницком районе столицы уже несколько дней подряд собирают и вывозят автомобильные покрышки.
В Дарницкой РГА подчеркивают, что авторезина собирается для дальнейшей утилизации. В целом из Дарницкого района вывезено для дальнейшей утилизации более 4,700 использованных автомобильных покрышек. Еще около 2,500 покрышек собрано и вскоре будет утилизировано.
Специалисты напомнили, что шины принадлежат IV классу отходов, являются токсичными и требуют специальных методов утилизации. Сжигание шин недопустимо из-за выделения в атмосферу опасных веществ: бензопирен, фуран, диоксины, ПХБ. кислорода. А после переработки получают синтетическую нефть (альтернатива бензина, солярке, маслу),— углеродсодержащий остаток (используется как утеплитель, сорбент, твердое топливо, пигмент для красок, покрытия), пиролизный газ (как газ для получения тепла и электроэнергии), пресс (идет как металлолом на переплавку, или как вязальная проволока).
«Вечерний Киев» сообщал, что более 5 тысяч коммунальщиков убирают столицу.
Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»