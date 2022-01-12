В Дарницком районе собирают гуманитарную помощь украинским бойцам
Фото: Вадим Кудинов/EPA
Дарничан приглашают приобщиться к благотворительной акции «Согрей сердце солдата» по сбору кофе, чая, товаров первой медицинской помощи для наших военных на востоке страны.
Гуманитарную помощь можно принести в Совет волонтеров при Дарницкой райгосадминистрации (О.Кошица, 11) с правой стороны от центрального входа по будням с 10:00 до 17:00. Вас будет встречать Раиса Шматко — лидер «Всеукраинского движения за свободную Украину», член совета волонтеров при Дарницкой РГА. Раиса принимала активное участие на Майдане во время Революции Достоинства. С начала военных действий на Востоке страны занимается волонтерством. Обеспечивает бойцов исключительно на передовой, «нулевой» линии фронта.
Всю собранную помощь дарницкие волонтеры обязательно отправят к бойцам в зону проведения ООС.
Благотворительная акция «Согрей сердце солдата» по сбор гуманитарной помощи в виде кофе и чая нашим военным продолжается до 21 января 2022 года. Город заботится о наших бойцах, вернувшихся с востока страны. Так, Киеву удалось за несколько месяцев обеспечить автомобилями ветеранов с инвалидностью
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»