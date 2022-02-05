В Дарницком районе расчистили улицы от временных сооружений и старых автопокрышек

magictr | 05.02.2022 | Новости | Комментариев нет

;Дарницком районе расчистили улицы от временных сооружений и старых автопокрышек

Демонтаж на улице Ревуцкого. Фото КП «Киевблагоустройство»

Вчера в Дарницком районе демонтировали временные сооружения на которые неоднократно жаловались жители, а также вывезли на утилизацию старые автопокрышки.

Демонтаж временных сооружений состоялся на улице

По словам Дарницкой РГА жители периодически жаловались на два временных сооружения по адресу: ул. Ревуцкого, 11В, в частности — на неудовлетворительное санитарное состояние территории вокруг сооружений.

Перед демонтажем коммунальные службы убедились, что данные сооружения установлены без соответствующей разрешительной документации.

После того, силами представителей Дарницкой райгосадминистрации и КП «Киевблагоустройство» проведен демонтаж обоих незаконных сооружений. Территория убрана и приведена в нормальное состояние.

Кроме того, Дарницкий район лишился еще одной партии заброшенных автомобильных шин. Продолжается утилизация и постепенный отказ от повторного использования старых автомобильных покрышек в качестве элементов благоустройства. За период с 2015 года из района вывезли и утилизировали на специализированных предприятиях 48 тысяч шин. -vulici-vid-timchasovih-sporud-jnbspstarih-avtopokrishok-f378619.jpg» alt=»В Дарницком районе расчистили улицы от временных сооружений и старых автопокрышек» />

Партия покрышек вывезена на очередную партию подержанных автомобильных покрышек от накопившихся в пределах района легковых автомобилей. Партия состояла из более 800 колес. Подобная практика будет применяться и в дальнейшем.

По любым вопросам, касающимся компетенции КП «Киевблагоустройство», можно звонить по номеру: (044) 366-88-40. Можно сообщить о нарушении в сфере благоустройства

  • получить информацию о демонтаже незаконно установленных временных сооружений
  • оставить обращение через «Контактный центр города Киева» (15-51)
  • получить консультацию и т.д.

Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»

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