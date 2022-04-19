В Дарницком районе появился сквер на улице Ялтинской

magictr | 19.04.2022 | Новости | Комментариев нет

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Новый сквер засадили форзициями. Фото: Дарницкая РГА

В Дарницком районе за последние дни создали уже два новых сквера. Один появился на улице Тростянецкой, а сегодня, 19 апреля, устроили еще один.

Высадили сквер на ул.Ялтинская, возле Дома быта «Дарничанка». На земельном участке вдоль улицы специалисты КП УЗН Дарницкого района распланировали территорию под высадку растений. Привлекая местных жителей и руководство района сегодня мощными силами высадили деревья, кусты, сделали живое зеленое ограждение от пешеходного тротуара.

В Дарницком районе появился сквер на улице Ялтинской

Профессиональная посадка деревьев

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«Еще одному зеленому скверу в городе быть!»,— подчеркнули в Дарницкой РГА.

Перед тем, кроме нового придомового сквера на Тростянецкой, дарницкие зеленстроевцы озеленили вокруг озера Лебедино.

Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»

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