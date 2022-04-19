В Дарницком районе появился сквер на улице Ялтинской
Новый сквер засадили форзициями. Фото: Дарницкая РГА
В Дарницком районе за последние дни создали уже два новых сквера. Один появился на улице Тростянецкой, а сегодня, 19 апреля, устроили еще один.
Высадили сквер на ул.Ялтинская, возле Дома быта «Дарничанка». На земельном участке вдоль улицы специалисты КП УЗН Дарницкого района распланировали территорию под высадку растений. Привлекая местных жителей и руководство района сегодня мощными силами высадили деревья, кусты, сделали живое зеленое ограждение от пешеходного тротуара.
Профессиональная посадка деревьев
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«Еще одному зеленому скверу в городе быть!»,— подчеркнули в Дарницкой РГА.
Перед тем, кроме нового придомового сквера на Тростянецкой, дарницкие зеленстроевцы озеленили вокруг озера Лебедино.
Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»