В Дарницком районе обустраивают пункт территориальной обороны
Площадь помещения — 150 кв. м. Фото: КГГА
На стадии рассмотрения еще четыре локации: в Подольском, Шевченковском, Оболонском и Голосеевском районах.
Департамент муниципальной безопасности планирует усилить гражданскую защиту населения. Для этого резервистам создадут пункты постоянной дислокации в каждом районе Киева. Там развернут штабы батальонов, центры для подбора персонала, а также учебные классы.
Первый район, в котором откроют пункт резервистов, стал Дарницкий. Площадь помещения — 150 кв. м. Именно здесь будет располагаться 112 отдельная бригада.
Представители столичных властей и дарницкий батальон терробороны обсудили планирование комнат, их назначение и приблизительный объем ремонтных работ. Кстати, его запланировали выполнить совместными усилиями.
Михаил Щербина, заместитель директора Департамента муниципальной безопасностиподчеркнул, что сначала важно организовать обучение по медицинской, инженерной и минно-взрывной подготовке. Поскольку минно-взрывные устройства составляют на сегодняшний день одну из самых больших угроз на передовой.
«Если есть желающие приобщиться к нашим занятиям или могут помочь с оборудованием — аптечками или учебными макетами — приглашаем к делу» киевлян Михаил Щербина.
Справочно.
Департамент муниципальной безопасности КГГА совместно с офицерами и резервистами 112-й отдельной бригады ТРО Киева ведет постоянный поиск свободных помещений .
Департамент заключает договоры на аренду этих помещений, осуществляет оплату аренды и всех коммунальных услуг. Помещения же передают в постоянное пользование офицерам и резервистам бригады. Впоследствии эти договоры можно будет перезаключить с Министерством обороны Украины.
На прошлой неделе в Киеве проверили бомбоубежища. Сейчас в городе— 514 хранилищ и 4415 сооружений двойного назначения и самых простых укрытий.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»