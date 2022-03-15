В Дарницком районе неуместную рекламу заклеили цитатами из псалмов

magictr | 15.03.2022 | Новости | Комментариев нет

У  рекламу заклеили цитатами из псалмов

Новая реклама в Дарницком районе. Фото: Дарницкая РГА

Заменяют всю рекламу алкоголя, табака, призывы политических сил и другое — неуместны в условиях военного настоящего, объяснили в Дарницкой РГА.

Теперь на весь период военного положения в районе будут совсем другие на биллбордах.

«Более 40 билбордов района сейчас будут поддерживать и призывать к единению, вере и молитве за Украину. Молимся за Украину, верим в Победу и каждый на своем месте делает все возможное, а иногда и невозможно для этого», — подчеркивают в Дарницкой РГА. На плакатах цитаты из книги Псалмов. Например: «Охрана моя и крепость моя, Боже мой, я надеюсь на Него!» и изображения наших воинов, держащих над нами небо. Недаром у украинцев сейчас появились новые поговорки — «Слава Богу и ВСУ».

У Дарницком районе из псалмов

Новая реклама в Дарницком районе. Фото: Дарницкая РГА

& ;Дарницком районе неуместную рекламу заклеили цитатами из псалмов

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В Дарницком районе неуместную рекламу заклеили цитатами из псалмов

В Дарницком районе неуместную рекламу заклеили цитатами из псалмов

У Дарницком районе неуместную рекламу заклеили цитатами из&nbsp></p> <p> К слову, ранее Укрпочта объявила конкурс на лучшую марку к надписи «Русский военный корабль, иди на х*й»</p> <p><strong>Наталья МАРКОВ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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