В Дарницком районе неуместную рекламу заклеили цитатами из псалмов
Новая реклама в Дарницком районе. Фото: Дарницкая РГА
Заменяют всю рекламу алкоголя, табака, призывы политических сил и другое — неуместны в условиях военного настоящего, объяснили в Дарницкой РГА.
Теперь на весь период военного положения в районе будут совсем другие на биллбордах.
«Более 40 билбордов района сейчас будут поддерживать и призывать к единению, вере и молитве за Украину. Молимся за Украину, верим в Победу и каждый на своем месте делает все возможное, а иногда и невозможно для этого», — подчеркивают в Дарницкой РГА. На плакатах цитаты из книги Псалмов. Например: «Охрана моя и крепость моя, Боже мой, я надеюсь на Него!» и изображения наших воинов, держащих над нами небо. Недаром у украинцев сейчас появились новые поговорки — «Слава Богу и ВСУ».
Новая реклама в Дарницком районе. Фото: Дарницкая РГА