В Дарницком районе мужчина выпал из окна
09.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
С помощью спасательных ношей, чрезвычайники сняли мужчину с козырька подъезда
Муж по неизвестным причинам решил свести счеты с жизнью.
Сегодня, 9 декабря в Службу спасения поступил вызов о том, что на Харьковском шоссе 67-А, что в Дарницком районе столицы, нужна помощь правоохранителям, чтобы снять мужчину с козырька подъезда.
С помощью спасательных ношей, чрезвычайники сняли мужчину и передали медикам для госпитализации.
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Причину и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»