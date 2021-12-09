В Дарницком районе мужчина выпал из окна

magictr | 09.12.2021 | Новости | Комментариев нет

В Дарницком районе мужчина выпал из&nb

С помощью спасательных ношей, чрезвычайники сняли мужчину с козырька подъезда

Муж по неизвестным причинам решил свести счеты с жизнью.

Сегодня, 9 декабря в Службу спасения поступил вызов о том, что на Харьковском шоссе 67-А, что в Дарницком районе столицы, нужна помощь правоохранителям, чтобы снять мужчину с козырька подъезда.

С помощью спасательных ношей, чрезвычайники сняли мужчину и передали медикам для госпитализации.

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Причину и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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