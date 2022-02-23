В Дарницком районе женщина провалилась в погребную яму
В Дарницком районе женщина провалилась в погребную яму. Фото: Борис Корпусенко
В настоящее время жизни женщины уже ничего не угрожает.
Вчера, 22 февраля, в КАРС «Киевская служба спасения» поступил вызов о том, что в Дарницком районе, на улице Привокзальной, 14А, в погребную яму глубиной два метра провалилась женщина. В яме была большая куча неорганического мусора, в том числе разбитые стеклянные бутылки. unbsppogribnu-jamu-acb7910.jpg» alt=»В Дарницком районе женщина провалилась в погребную яму» />
В погребную яму глубиной два метра провалилась женщина. Фото: прессслужба КАРС
На место инцидента срочно прибыли спасатели и в течение часа с помощью спецснаряжения извлекли пострадавшую. Поднимали женщину очень осторожно, ведь в результате падения она была очень напугана и получила большое количество ушибов, в частности сильно ударилась головой. Женщину безотлагательно госпитализировали врачи скорой медицинской помощи. jpg» alt=»В Дарницком районе женщина провалилась в погребную яму» />
Женщина сильно ударилась головой. Фото: прессслужба КАРС
КАРС «Киевская служба спасения», обращается к гражданам с просьбой быть более осмотрительными.
Раньше журналисты «Вечернего Киева» писали о трагическом случае, который произошел на столичном предприятии. Мужчину раздавил девятитонный станок
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»