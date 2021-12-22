В Дарницком районе горел двухэтажный гараж

magictr | 22.12.2021 | Новости | Комментариев нет

В&Дарницком районе горел двухэтажный гараж ></p> <p>В Дарницком районе горел двухэтажный гараж. Фото: пресс-служба ГСЧС. </p> <p>На улице Промышленной горел гараж. </p> <p style=Вчера, 21 декабря в Службу спасения поступил вызов о пожаре на ул. Промышленной, что в Дарницком районе столицы.

На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что на территории частной усадьбы, в двухэтажном кирпичном гараже возник пожар. Работники ГСЧС быстро приступили к тушению и поиску ближайших источников водоснабжения.

Пожар удалось погасить за 15 минут. В результате инцидента пришлось разобрать крышу гаража.

На месте происшествия работали три пожарных авто, а также 13 спасателей.

Погибших и травмированных нет. Обстоятельства возникновения пожара выясняются.

В ДСНС напоминают о правилах, которые помогут избежать пожара:

—Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с включенными электроприборами.

—Исходя из дома, выключайте из розеток телевизоры, утюги, электрические чайники и т.д.

—Следуйте за исправностью электросети и не перегружайте ее одновременной работой всей техники.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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