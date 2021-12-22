В Дарницком районе горел двухэтажный гараж
Вчера, 21 декабря в Службу спасения поступил вызов о пожаре на ул. Промышленной, что в Дарницком районе столицы.
На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что на территории частной усадьбы, в двухэтажном кирпичном гараже возник пожар. Работники ГСЧС быстро приступили к тушению и поиску ближайших источников водоснабжения.
Пожар удалось погасить за 15 минут. В результате инцидента пришлось разобрать крышу гаража.
На месте происшествия работали три пожарных авто, а также 13 спасателей.
Погибших и травмированных нет. Обстоятельства возникновения пожара выясняются.
В ДСНС напоминают о правилах, которые помогут избежать пожара:
—Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с включенными электроприборами.
—Исходя из дома, выключайте из розеток телевизоры, утюги, электрические чайники и т.д.
—Следуйте за исправностью электросети и не перегружайте ее одновременной работой всей техники.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»