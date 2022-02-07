В Дарницком районе горел двухэтажный дом
Огонь из комнаты опрокинулся на крышах. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Столичные спасатели потушили пожар в частном доме в Бортничах.
Сообщение о возгорании поступило чрезвычайным работникам в воскресенье, 6 февраля. Пожар произошел в двухэтажном доме на улице Родниковой в Дарницком районе. Огонь возник в комнате на втором этаже и опрокинулся на кровлю. 57dbdd3.jpg» alt=»В Дарницком районе горел двухэтажный дом» />
На месте происшествия работали 10 спасателей
Меньше ни за час спасатели справились с пожаром. без пострадавших. Что стало причиной пожара, сейчас выясняют эксперты.
Также в минувшее воскресенье, 6 февраля, спасатели потушили пожар в головном офисе компании «Mary Kay» в Соломенском районе. Возгорание произошло за подвесным потолком в туалете на первом этаже.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»