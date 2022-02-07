В Дарницком районе горел двухэтажный дом

magictr | 07.02.2022 | Новости | Комментариев нет

В Дарницком районе горел двухэтажный дом

Огонь из комнаты опрокинулся на крышах. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Столичные спасатели потушили пожар в частном доме в Бортничах.

Сообщение о возгорании поступило чрезвычайным работникам в воскресенье, 6 февраля. Пожар произошел в двухэтажном доме на улице Родниковой в Дарницком районе. Огонь возник в комнате на втором этаже и опрокинулся на кровлю. 57dbdd3.jpg» alt=»В Дарницком районе горел двухэтажный дом» />

На месте происшествия работали 10 спасателей

Меньше ни за час спасатели справились с пожаром. без пострадавших. Что стало причиной пожара, сейчас выясняют эксперты.

Также в минувшее воскресенье, 6 февраля, спасатели потушили пожар в головном офисе компании «Mary Kay» в Соломенском районе. Возгорание произошло за подвесным потолком в туалете на первом этаже.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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