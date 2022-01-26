В Дарницком районе бойцы терробороны тренировались наступать и освобождать здания от противника
Во время учений. Фото: Дарницкая РГА
На днях на территории Дарницкого района состоялись учения 126-го отдельного батальона территориальной обороны и 112-й отдельной бригады ТО с тактических действий батальона в обороне и наступлении, условиях боевых действий. Во время учений бойцы отработали обращение с оружием, применение средств связи и квадрокоптера, действия подразделения в обороне, наступлении и освобождении зданий от противника.
Как отметили в Дарницкой РГА, личный состав показал высокие результаты тактических действий и обращения с оружием. Бойцы терробороны очень мотивированы. -suprotivnika-199c6b1.jpg» alt=»В Дарницком районе бойцы терробороны тренировались наступать и освобождать здания от противника» />
Построение перед учебой. Фото: Дарницкая РГА
Отработка обращения с оружием. Фото: Дарницкая РГА
К слову, 20 января Киевский городской совет проголосовал за целевую программу «Защитник Киева», которая предусматривает более 110 миллионов гривен на укрепление обороноспособности города на протяжении 2022–2024 годов. Эти средства планируют потратить на усиление терробороны: оборудование пунктов постоянной дислокации для бригады Сил территориальной обороны и ее батальонов в каждом районе города, создание центра подготовки территориальной обороны. Отметим, что Кличко собирает угрозу . Как глава АГУ, Виталий Кличко заверил, что украинцы не разрешат захват Харьковщины и проанонсировал срочное заседание правления.
Чтобы попасть в состав Сил территориальной обороны, нужно позвонить по номеру справочной службы КГГА5. Специалисты объяснят, что нужно делать, куда обратиться. В перечне документов — характеристика с места работы, копия военного билета, справка из МВД об отсутствии судимости, справка от психиатра и нарколога. Тренировки проходят в выходные.
Как сообщил заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко. в состав терробороны Киева уже входит около 600 человек.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»