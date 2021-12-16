В Дарницком ЦНАПе открывается выставка талантливой художницы

magictr | 16.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

В&Дарницком ЦНАПе открывается выставка> </p> <p>Покажут 11 картин Ирины Мельниченко </p> <p>17 декабря в Дарницком ЦНАПе представят 11 картин киевлянки Ирины Мельниченко. Она рисует уже более 20 лет, а работы отражают яркие события по ее жизни.</p> <p>Свой творческий путь Ирина начала в 2008 году, нарисовав триптих «Солнышки». Эта серия картин посвящена дочерям-погодкам. Через несколько лет появились «Осенний пейзаж», «Замок Шенонсо», посвященный замку в западной части Франции, романтический «Сад», «Ночь», «Маки», символический «Маяк».</p> <p>Среди последних работа — «Маттерхорн», швейцарская вершина, ставшая знаковой горой для альпинистов всего мира. В этом году автор закончила свою работу «Лавандовое утро» со сказочной аллеей лаванды во Франции.</p> <p>Кроме живописи, Ирина пишет стихи и имеет собственный сборник поэзии. Кроме того, занимается общественной деятельностью, поддерживает развитие женских инициатив, является соучредителем ГО «Ангелы страны», один из проектов которой — обучение талантливой молодежи в бизнес-инкубаторе.</p> <p><i>«Живопись-это жизнь . Когда ты отдаешься на все 100% профессиональной, общественной активности, очень важно иметь зону внутреннего покоя. И именно это есть в живописи. Я отрисовываю от вдохновения, не имея художественного образования»,— узнает художница.</p> <p>Познакомиться с творчеством Ирины Мельниченко посетители ЦНАПа могут в течение месяца, до 17 января 2022 года. <br />Адрес Дарницкого ЦНАПа: ул. Олейника, 21</p> <p>До 19 декабря в Музее Киева проходит персональная выставка современного художника Юрия Шаповала «Как дело, так и слева!». Его картины посвящены изображению типичных для массовой украинской культуры способов прорабатывать травматические вопросы с помощью юмора.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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