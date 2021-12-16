В Дарницком ЦНАПе открывается выставка талантливой художницы magictr | 16.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет Похожие записи Пяццолла и Вивальди: Лютеранская кирха приглашает на музыкальный уик-энд Комментариев нет | Дек 4, 2021 Известные украинки снялись в образах славянских богинь и принцесс для арткниги Комментариев нет | Ноя 11, 2021 Искусство и путешествия: в аэропорту Сикорского начался интересный артпроект Комментариев нет | Дек 8, 2021 В столице стартуют показы лучших украинских фильмов современности Комментариев нет | Дек 2, 2021 Об авторе magictr