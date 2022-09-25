В Дагестане вспыхнули массовые протесты против мобилизации. Люди перекрыли трассу, слышна стрельба
Участников акции задерживает полиция.
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Событие: Сегодня, 25 сентября, жители села Эндирей в Дагестане перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала, протестуя против мобилизации. Из этой деревни на войну призвали 110 мужчин, сообщает российское оппозиционное издание «Медуза».
Детали и комментарии:Судя по кадрам в соцсетях, полиция выстрелами в воздух попыталась разогнать протестующих. Но люди не расходятся. Задержаны несколько участников акции. Собираются митингующие и в центре Махачкалы. На оппозиционных дагестанских телеграммах-каналах публикуют обращения от протестующих к жителям российских городов. Там призывают жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других населённых пунктов выйти на протесты. «Этот чекистский режим путина должен быть снесен полностью!» — говорится в сообщении. Несколько дней назад в Бабаюртовском районе Дагестана недовольные протестующие также перекрывали трассу. По их словам, частичная мобилизация происходит с нарушениями — в пункты доставляют многодетных родителей несовершеннолетних детей и мужчин без боевого и армейского опыта. Похожая ситуация и в других регионах России. Известно, что в селах Бурятии почти всем мужчинам в возрасте от 18 до 72 лет вручают повестки. По оценкам правозащитников фонда «Свободная Бурятия», только за трое суток власти призвали около 7 тысяч бурят.
Также сегодня акция против мобилизации прошла в российском Якутске на площади Орджоникидзе. На протест вышли женщины, требуя прекратить геноцид и вернуть мужчин домой с войны в Украине, сообщает Украинская правда со ссылкой на местное издание Sakhaday. Журналисты говорят, что людей пришло очень многое, и полиция вела себя агрессивно. Сначала женщин просили разойтись, а затем начали их задерживать. Напомним, акции против мобилизации начались в разных регионах России в первый день призыва, 21 сентября. С тех пор, по данным «ОВД-Инфо», задержаны более двух тысяч человек. В отделениях полиции задержанным вручали повестки. В воскресенье в Калининградской и Ленинградской областях России, а также в Мордовии подожгли военкоматы, сообщила «Новая газета. Европа» со ссылкой на местные СМИ и телеграмм-каналы.
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Между тем тысячи россиян убегают от путинской мобилизации в Грузию, Казахстан, Монголию, Финляндию и другие страны. На границах России с этими странами образовались многокилометровые очереди. За прошедшую неделю в Финляндию въехало на 88% больше россиян, чем раньше. Некоторые росСМИ сообщают, что путин планирует закрыть государственные границы 28 сентября, сразу после «референдумов» на оккупированных территориях Украины.