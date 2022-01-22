В ЦНАПе на Печерске показывают батально-исторические картины
Выставка продлится до 4 февраля. Фото: Печерская РГА
Выставочный проект посвящен определяющим событиям и победам украинского народа.
По случаю Дня Соборности Украины в помещении Печерской районной государственной администрации и ЦНАП открыли выставку работ художника Андрея Серебрякова.
Выставочный проект «Героическая летопись Украины» посвящен определяющим событиям и победам украинского народа. В картинах воспроизведены батальные сюжеты военной славы, образы выдающихся гетманов, казаков и героев нашего времени.
Выставку могут посетить все желающие, продлится она до 4 февраля по адресу улица Емельяновича-Павленко, 15. >
Справка. Андрей Серебряков — украинский художник, продолжатель классического живописного направления, автор произведений исторического и батального жанров. Член Национального союза художников Украины. Родился в городе Кировске в Луганской области, ныне живет и работает в Киеве. Большинство картин художника находятся в частных собраниях Украины, Австрии, Испании, Молдовы, Португалии, Румынии, Турции, Саудовской Аравии, США и также в музеях Украины и галереях Киева.
Традиционно по случаю Дня Соборности в столице проходят специальные мероприятия, тематические выставки и художественные акции.
Ольга КОСОВА, « Вечерний Киев»