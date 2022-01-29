В честь первой выставки фиалок Дом природы будет дарить посетителям черенки для укоренения
Удивительные сенполии. Фото: Дом природы
С 3 по 6 февраль в Киевском городском Доме природы пройдет выставка фиалок.
Экспозиция, организуемая Клубом «Бархат», будет интересна не только любителям домашних растений, а также .
«Покажем немало сортов из новинок последних лет, а также будет презентация новинок молодого селекционера Татарчук Алены»,— отмечают в Доме природы.
В честь открытия первой выставки в 2022 году организации подготовили подарки — все желающие получат листовой черенок сенполии для самостоятельного выращивания. А еще на выставке посетителям предложат вкусный кофе, чай и конфеты.
Когда: с 11:00 до 18:00 (воскресенье до 17:00),
< Где: улица Рогнединская, 3; метро Дворец Спорта, вход со двора.
Стоимость входного билета— 50 грн; Школьники, студенты, пенсионеры, участники АТО, взрослые с инвалидностью — 30 грн; Дошкольники, многодетные семьи, дети с инвалидностью — бесплатно.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»