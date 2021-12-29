В чем киевлянкам встречать Новый год Тигра
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В чем киевлянкам встречать Новый год. Фото: сеть Интернет
К Новому 2022 году— Голубого Водяного Тигра, осталось совсем немного, поэтому, скорее выбирайте платье.
Для того, чтобы вы быстрее сориентироваться в выборе, мы пообщались с дизайнершей и основательницей бренда «ANNA TIM» Анастасией Тимошенко и узнали, какие цвета «тигра» нравятся, а какие лучше оставить на потом.
ЦВЕТ ПЛАТЬЯ
«Поскольку покровитель грядущего года — водяной Тигр, хорошим цветом будет голубой, а также черный, песочный, золотой, белый, бирюзовый, глубокий синий, темно-зеленый, серый и серебристый. Следует избегать искусственных оттенков, например: неоновых, кислотных. Также не нравится «тигренок» фиолетовый. В то же время главным же цветом 2022 года «Pantone» выбрал сиреневый», — комментирует Анастасия.
По словам дизайнера, если хотите надеть платье нежного голубого оттенка, молочного, жемчужного или бирюзового, обращайте вес на качество ткани и плотность.
На фото представлено платье бренда VOVK
Платья в выше указанных оттенках, из-за слишком плотных материалов, визуально похожих на штору и по составу 100% сентетика, в общем делают образ немного простоватым.
Это чем-то напоминает выпускной в 9-х классах. Поэтому, если хотите, чтобы ваш образ был более утонченным, легким, элегантным, советует обратить внимание на платья из натурального шелка.
Бренд VOVK. Дизайнер советует обратить внимание на платья из шелка
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Бренд VOVK. Поскольку покровитель грядущего года — водяной Тигр, хорошим цветом будет голубой
Также уместно будет, если платье в этих оттенках будет с элементами фатина, например на рукавах. будут выглядеть, однако для более глубоких оттенков советую искать наряды из атласной ткани или костюмной. Костюмная ткань содержит: шерсть, букле, кашемир, шелк и эластан. Легкий блеск атласной ткани сделает образ более праздничным, костюмная же, скорее консервативным, но не менее женственным и элегантным», — объясняет эксперт из одежды.
Бренд THE LACE. Нежно-розовое платье
Бренд THE LACE. Элегантное черное платье
ФАСОНЫ И ДЛИНА ПЛАТЬЕВ
Тимошенко отмечает то, что все же лучше ориентироваться на тип своей фигуры, так что если вы обладательница пышных форм, или имеете немного лишний вес — откажитесь от приталенных шелковых платьев. Возьмите платье «солнышко» в длине меди или макси. «Особой романтики и нежности образа придают объемные рукава „фонарики“. Не самое простое платье будет выглядеть с ними более аристократически, чем обычные шлейки или рукоятки, как в футболке», — добавляет Тимошенко.
Бренд VOVK. Платье с квадратным вырезом и боковым разрезом
Бренд VOVK
Также дизайнер обращает внимание на то, что непутевое декольте в платье, может испортить любой образ. По ее словам, декольте не должно быть слишком выразительным, ведь это дешевит образ. Обращайте внимание на платья с декольте квадрат или треугольник. Если декольте треугольник слишком глубоко, позаботьтесь о правильном белье.
«Не каждое декольте в платье нам подходит и не всегда у нас есть нужное под него белье. Очень неладно выглядит, когда одевают платье с длинным декольте «треугольник» и видно белье. В таком случае советую просто одеть под платье нижнее белье в тон, или просто обратиться в ателье, чтобы они вам помогли решить эту проблему, — рассказывает основательница бренда „ANNA TIM“. — Если вы владелица большого бюста и широких плеч, не советую обтягивающие кожаные платья и платья с руками «фонариками», ведь это будет выглядеть непропорционально».
Для очень консервативных леди прекрасной альтернативой станет брючный костюм или платье-жакет с вырезом на талии и асимметричным низом. Собственно, такой силуэт подчеркнет фигуру и придаст образу строгости и привлекательности. -tigra-60299ef.jpg» alt=»В чем киевлянкам встречать Новый год Тигра» />
Бренд VOVK. Платье-жакет с вырезом на талии
Бренд VOVK. Такой силуэт подчеркнет фигуру и придаст образу строгости «Если раньше девушки немного стеснялись носить брюки-кюлоты, то сегодня они набирают все больше и больше популярности. Наденьте в новогоднюю ночь такой костюм в оттенке слоновая кость, обыграйте это все аксессуарами и вы будете выглядеть прекрасно», — заключает дизайнер.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»