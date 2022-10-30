В частной военной компании «повара Путина» после вторжения в Украину серьезные проблемы с кадрами
Вагнеровцы расстреливают «дезертиров» и просят генпрокуратуру заблокировать YouTube в России.
Фото: ukrinform A A+ A++
Событие:Министерство обороны Великобритании считает, что Евгений Пригожин признал утверждение, что его частная военная кампания изменила свои стандарты и вербует российских заключенных, имеющих серьезные заболевания, включая ВИЧ и гепатит. Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны.
Детали и комментарии: В ведомстве прокомментировали слова Пригожина, который 27 октября заявил, что не видит «ничего аморального» в том, что «солдаты» , носители гепатита С и ВИЧ, будут убивать других солдат, не имея информации, были ли те при жизни носителями каких-либо вирусов».
Роль группы Вагнера значительно изменилась после вторжения России в Украину. В предыдущих конфликтах она поддерживала относительно высокие стандарты набора, и многие ее участники раньше были профессиональными российскими военными. В Минобороны Великобритании считают, что это демонстрирует, что НПК предпочитает количество, а не опыт или качество.
Частная военная компания забирает заключенных на войну с Украиной не только добровольно, но и принудительно. На днях «вагнеровцы» расстреляли насильственно ввезенного ими из саратовской колонии №10 на войну украинца Сергея Сербезова. Как рассказала глава неправительственной организации «Русь сидячая» Ольга Романова, жене Сербезова пришло СМС-сообщение о том, что ее муж убит «как дизертир». При этом женщина утверждала, что мужчина сам не собирался на войну.
Между тем основатель «Варнера» Евгений Пригожин обратился к генпрокурору РФ с просьбой ограничить доступ к видеосервису YouTube, а также объявить «нежелательной» деятельность компании Google в России. Об этом во ВКонтакте сообщила пресс-служба компании Пригожина «Конкорд».
читайте также: Оккупанты забрались прочь из Чернобыевки и ускоряют выведение войск из всей Херсонщины «YouTube наполнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях вооруженных сил РФ, а также органов государственной власти сказано в заявлении Пригожина.
Бизнесмен считает, что США ведет информационную войну с Россией – и «как основное оружие поражения активно используется дезинформация и отрицательные установки, внедряемые с помощью YouTube». Пригожин заявил, что видеосервис проводит «последовательную политику цензуры для российских каналов», в частности, недавно он ограничил доступ к аккаунтам совета федерации РФ. Однако после блокирования каналов совета федерации в YouTube, министерство цифрового развития РФ заявило, что у России нет планов заблокировать доступ к YouTube. Гендиректор Rutube Александр Моисеев в то же время говорил, что блокировка YouTube не поможет развитию российского видеохостинга.