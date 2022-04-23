В церкви Спаса на Бересте покажут кирпич княжеских суток
Экспозицию разместят в притворе церкви. Фото: архив Вечернего Киева
Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» готовит новую экспозицию, на которой будет демонстрировать уникальные артефакты.
29 апреля 12:00 открывается выставка «Кирпич княжеской до» . Она будет размещена в притворе церкви Спаса на Бересте.
Экспозиция будет освещать историю лаврского архитектурного ансамбля в ХІ–ХІІ веков, развитие строительного дела и технологию изготовления плинфы. Среди артефактов будут демонстрироваться образцы с уникальными торцевыми знаками и бытовыми отметками. Открывания посетителей ждет авторская экскурсия. b90322d.jpg» alt=»В церкови Спаса на Бересте покажут кирпич княжеских суток» />
На прошлой неделе церковь Спаса на Берестове открыли для посещения. На сегодняшний день в памятке действуют три экспозиции: «Три тысячи лет истории. Археологическое исследование территории церкви Спаса на «Берестове», «Печерский городок на планах XVII— первой трети XIX в.» и впервые демонстрируется стакан от одного из артиллерийских снарядов, которыми российские захватчики бомбили Киев в январе 1918 года.
В это трудное время руководство Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» пошло навстречу посетителям. Стоимость входного билета к экспозиционному объекту снижена до 50 грн. Вход льготным категориям (школьникам, студентам, пенсионерам) — 25 грн. Для военнослужащих вход свободен.
Храм Спаса на Берестовые — памятник архитектуры XI—XII века, входящий в состав Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и в соответствии с списком объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (с 1990 года).
Украинские ученые считают, что церковь Спаса на Берестове (Берестово тогда было местом на окраине Киева, где располагалась одна из княжеских резиденций) была возведена по правлению. Мономаха между 1113 и 1125 годами как главный собор Спасо-Преображенского монастыря.
Церковь Спаса на Берестове открыли после многолетней реставрации в сентябре 2019 года. Территория вокруг старого храма полностью обновлена. Этому предшествовали археологические исследования, во время нашли немало артефактов.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»