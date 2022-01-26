В центре столицы открыли мемориальную доску легендарному разведчику
На улице Ярославов Вал открыли мемориальную доску Николаю Красовскому
Памятный знак установили на дому в центре столицы, где проживал и принимал посетителей легендарный следователь, а затем разведчик. /p>
Сведений о Николае Красовском не так и много. Родился он в 1871 году в семье киевского православного священника. Парень не пошел по отцовским следам, а решил стать следователем. Служить начал в 1903 году помощником полицейского пристава в Нежине Черниговской губернии. С 1908 года работал в Киевской городской полиции, в течение определенного периода исполнял обязанности начальника розыскного отделения.
Тогда он ввел определенные новации, в частности, пытался быть более открытым и близким к киевлянам. Начал принимать посетителей ежедневно с 11 до 13 часов в помещении сыскного отделения по ул. Об этом даже написали в справочнике города. Именно на доме на Ярвале и открыли мемориальную доску.
Дом, в котором в начале 1900-х годов жил Николай Красовский
Скульптор Александр Михайлицкий воспроизвел фигуру полковника из единственной сохранившейся фотографии. Он отметил, что много размышлял о том, как Николай Красовский вписан в историю Киева, о том, что он знал каждый уголок города, любил его.
В центре столицы открыли мемориальную доску легенд
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Единственное сохраненное фото Николая Красовского
Николай Красовский участвовал в расследовании, пожалуй, самого резонансного дела в дореволюционной царской России — «деле Бейлиса». В 1911 году 13-летнего ученика Киево-Софиевского духовного училища Андрея Ющинского нашли убитым. На теле подростка обнаружили колотые раны, случилось это накануне еврейского праздника Пейсах, поэтому в совершенном обвинили еврейскую общину. «Виновным» назначили экспедитора Киевского кирпичного завода Менахема Менделя Бейлиса, якобы совершившего ритуальное убийство. Николай Красовский имел мужество пойти против официальной точки зрения стороны обвинения и продолжил расследование даже после того, как его уволили с полицейской службы. Он установил, что убийство неритуальное, а обычный криминал, который цинично использовали монархисты-черносотенцы. Из-за огласки и резонанса в обществе прокурорам не удалось доказать вину Бейлиса.
В марте 1917 года Николай Красовский согласился на службу в Украинскую Центральную Раду. Его назначили комиссаром уголовно-розыскного отделения милиции Киева. Киевский уголовный розыск возглавлял до июня 1918 года.
По Гетманату был членом подпольной организации, которая выступала против присутствия австро-германских войск, дислоцировавшихся в Украине по Брестскому договору. Входил в состав нелегального Комитета спасения Украины. Был арестован и приговорен к двум годам тюремного заключения, но не просидел и полгода, из-за смены власти. В течение 1920-1921 годов возглавлял «Информационное бюро» Разведывательной управы Генерального штаба Армии УНР. Разработал ряд нормативных документов, отметив, что человек, приступающий к службе, должен быть готов поставить на первое место работу, а не личную жизнь.
В центре столицы открыли мемориальную разведчику» />
Николай Красовский разработал ряд инструкций для Службы разведки
В документах СЗРУ есть упоминания о том, что после эмиграции украинского правительства и воинских частей Информбюро еще в течение определенного времени действовало на территории Польши. Подробной информации о жизни и деятельности Красовского в тот период нет. Однако сохранилось сообщение, что в 1934 году во время попытки пробраться на территорию Украины с разведывательными задачами органами государственного политического управления на участке Ямпольского пограничного отряда было задержано в общей сложности 156 человек, среди них была и фамилия Красовская. Большинство арестованных были расстреляны. Поэтому вероятнее всего, что такая же участь постигла и бывшего руководителя разведывательного органа Генерального штаба Армии УНР.
«Накануне открытия мемориальной доски просматривал „Летопись Красной калины“ — издание, которое выходило на протяжении 1929–1939 годов во Львове. Тогда наткнулось на одно сообщение бывшего военного, который размышлял над тем, что когда «Великая Украина» будет освобождена от московской оккупации, то нужно будет возвращать память об украинских героях Освободительной борьбы. 60-80 лет назад это казалось чем-то нереальным, но сегодня мы стоим у мемориальной доски легендарному разведчику Николаю Красовскому. И мы стоим рядом с Почетной стражей в единостроях Службы Внешней разведки, которая инициировала это установление. Мы имеем историческую тяготность и понимание, что наша СВР и разведка о которой мечтал Николай Красовский», — сказал сотрудник Украинского института национальной памяти Павел Подобед.
Почетный караул СЗРУ
В открытии мемориальной доски приняли участие представители Службы внешней разведки Украины, ОО «Всеукраинский совет ветеранов внешней разведки», Украинского института национальной памяти, преподаватели и ученые лицея-интерната № 2 » имени Владимира Великого, над которым шефствует СЗРУ, общественные активисты. Мероприятие приурочили к празднованию Дня внешней разведки Украины, который отмечали 24 января.
К 30-летию Независимости Украины в киевском музее презентовали выставку об истории украинского войска.
Наталья МАРКИВ , «Вечерний Киев»