В центре столицы остановили незаконные фасадные работы на памятнике архитектуры
У нарушителей изъяли технику, автомобиль с материалами. Фото: Тимур Ткаченко
Работы без разрешительного документа проводились на фасаде дома по улице Богдана Хмельницкого, 50.
Обращений ни в Департамент городского благоустройства для получения контрольной карточки на временное нарушение благоустройства, ни в <Д>Эпартамента охраны культурного наследия КГГА о возможности проведения таких работ не поступало, сообщил директор Департамента городского благоустройства >Тимур Ткаченко.
Дом на улице Богдана Хмельницкого 50 имеет статус памятника архитектуры местного значения (арх. Я.-Ф. Вольман, ценный образец архитектуры эпохи историзма). В частности, в нем проживали инженер-конструктор Ф. Андерс, живописец Е. Волобуев, настоятель Владимирского собора И. Корольков, историк, общественно-политический деятель В. Прокопович.