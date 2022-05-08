В центре столицы остановили незаконные фасадные работы на памятнике архитектуры

magictr | 08.05.2022 | Новости | Комментариев нет

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У нарушителей изъяли технику, автомобиль с материалами. Фото: Тимур Ткаченко

Работы без разрешительного документа проводились на фасаде дома по улице Богдана Хмельницкого, 50.

Обращений ни в Департамент городского благоустройства для получения контрольной карточки на временное нарушение благоустройства, ни в <Д>Эпартамента охраны культурного наследия КГГА о возможности проведения таких работ не поступало, сообщил директор Департамента городского благоустройства >Тимур Ткаченко.

Дом на улице Богдана Хмельницкого 50 имеет статус памятника архитектуры местного значения (арх. Я.-Ф. Вольман, ценный образец архитектуры эпохи историзма). В частности, в нем проживали инженер-конструктор Ф. Андерс, живописец Е. Волобуев, настоятель Владимирского собора И. Корольков, историк, общественно-политический деятель В. Прокопович.

В центре столицы остановили незаконные фасадные работы на&nbsquo; /></p> <p>На фасаде дома проводили незаконные работы. Фото: Стелла Беньяминова</p> <p>Незаконные фасадные работы, которые проводились без всякого разрешительного документа, удалось остановить благодаря Национальной полиции.</p> <p>«Изъяли технику, автомобиль с материалами, также представителями структурных подразделений КГГА написаны заявления о совершении правонарушений и составлены админпротоколы и соответствующие предписания. Будем следить за развитием событий и реагировать»,— отметил Тимур Ткаченко.</p> <p>Напомним, на фасадах исторических зданий в Киеве запретили кондиционеры, утепление и остекление балконов.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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