В центре столицы акации «задержались» в летнее время: фото
Деревья стоят зелеными вдоль всей улицы. Фото: Наталья Марков
Своеобразную природную аномалию можно увидеть в центре столицы по улице Прорезной.
На нечетной части улицы растут молодые акации. Они, похоже, не очень учитывают календарь, потому что стоят зеленые-зеленые. Правда на некоторых деревьях от ночных морозов листья немного свернулись, но цвета не потеряли и не опали.
Зеленстроевцы успокаивают, что для этих деревьев такое поведение — это нечто необычайное. Они довольно легко переносят сильные морозы, а из-за того, что осень была теплая и затяжная, то листья не сбросили. КП УЗН Шевченковского района.
Начало зимы на акации не повлияло. Фото: Наталья Марков
Акации не очень долговечные деревья — живут около 50 лет, но декоративны. Садоводы ценят их за неприхотливость, быстрый рост и то, что деревья легко переносят засуху, что особенно актуально для нашего «нового» климата, когда в столице выпадает меньше дождей, а залповые ливни не увлажняют почву, а»
Кстати, во время реконструкции улицы Прорезной на участке от Пушкинской до Крещатика было взорвано 37 саженцев платана. Эта порода, как оказалось, прекрасно чувствует себя в условиях мегаполиса.
Также в следующем году в центре столицы создадут общественное пространство с уникальным фонтаном. Сквер на улице Рогнединской, 3, где установлен памятник известному еврейскому писателю Шолом-Алейхему, будет иметь фонтан, который будет листать страницу книги, скамьи-книги, пространство для публичных выступлений, даже детская площадка с символическими ступеньками.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»