В центре Киева зажгли Лучи Достоинства
В центре Киева зажгли Лучи Достоинства. Фото: Даша Гришина
Синие лучи являются символом душ погибших.
Сегодня, вечером 20 февраля, в честь погибших героев Революции Достоинства, зажгли Лучи Достоинства на Майдане Независимости и. Эти лучи символизируют души погибших. «В центре Киева зажгли лучи достоинства» />
Почтить память погибших пришли более 400 людей
К слову, впервые проект презентовали к первой годовщине расстрелов на Майдане. Тогда лазерные лучи светили из улиц Институтской, Михаила Грушевского, с Майдана Незалежности — из тех мест, где погибли Герои Небесной Сотни.
Украинцы зажигали свечи, молились и оставляли принесенные с собой цветы
Киевляне пришли почтить погибших героев Революции Достоинства
Почтить память погибших пришли более 400 людей, среди них активисты, волонтеры, ветераны войны на Донбассе и другие небезразличные граждане. Все они зажигали свечи, молились и оставляли принесенные с собой цветы. -aa39427.jpg» alt=»В центре Киева зажгли Лучи Достоинства» />
20 февраля 2014 года является самым трагичным в истории Революции Достоинства
Синие лучи являются символом душ погибших
Также на присутствуют священники, которые читали молитвы.
Напомним, 20 февраля 2014 года является самым трагичным в истории Революции Достоинства. Только по официальным данным убили 48 активистов Евромайдана.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»