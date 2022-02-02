В центре Киева задержали «брата» министра, «торговавшего» руководящими должностями
Проходимца задержали возле гостиницы «Казацкий». Фото: Нацполиция
Гражданин России представлялся двоюродным братом министра внутренних дел Дениса Монастырского и убеждал, что за 60 тысяч долларов может помочь получить руководящий пост в МВД.
Бойцы отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали проходимца возле отеля «Казацкий» на Майдане Незалежности.
Им оказался 41-летний уроженец Тернополя, который в 2017 году получил гражданство России. В Нацполиции рассказали, что мужчина — частный предприниматель, время от времени по делам находится в Киеве. Однако, кроме легального бизнеса по продаже животных, занимается подделкой оперативных талонов правоохранительных органов. brata-ministra-jakij-torguvav-kerivnimi-posadami-7d0f974.jpg» alt=»В центре Киева задержали «брата» министра, который «торговал» руководящими должностями» />
Преступника разоблачили работники Департаменту
В разговоре со знакомым мужчина заверил, что является близким родственником главы МВД и может «договориться» о назначении на должность директора одного из департаментов МВД. Задержали «двоюродного брата» Дениса Монастырского во время получения 10 тысяч долларов аванса.
Задержали «торговца» должностями при получении аванса
Досудебное расследование начали по двум статьям Уголовного кодекса: « Злоупотребление влиянием» и «Подделка документов». Торговцу должностями грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
Следователи готовят мужчине вручение подозрения и ходатайства в суд об избрании меры пресечения.
Между тем, полицейские Голосеевского района расследуют дело псевдоадвоката, который выдурил у гражданина Египта более двух миллионов гривен.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»