В центре Киева задержали «брата» министра, «торговавшего» руководящими должностями

magictr | 02.02.2022 | Новости | Комментариев нет

У&nbsp ;центре Киева задержали «брата» министра, который «торговал» руководящими должностями

Проходимца задержали возле гостиницы «Казацкий». Фото: Нацполиция

Гражданин России представлялся двоюродным братом министра внутренних дел Дениса Монастырского и убеждал, что за 60 тысяч долларов может помочь получить руководящий пост в МВД.

Бойцы отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали проходимца возле отеля «Казацкий» на Майдане Незалежности.

Им оказался 41-летний уроженец Тернополя, который в 2017 году получил гражданство России. В Нацполиции рассказали, что мужчина — частный предприниматель, время от времени по делам находится в Киеве. Однако, кроме легального бизнеса по продаже животных, занимается подделкой оперативных талонов правоохранительных органов. brata-ministra-jakij-torguvav-kerivnimi-posadami-7d0f974.jpg» alt=»В центре Киева задержали «брата» министра, который «торговал» руководящими должностями» />

Преступника разоблачили работники Департаменту

В разговоре со знакомым мужчина заверил, что является близким родственником главы МВД и может «договориться» о назначении на должность директора одного из департаментов МВД. Задержали «двоюродного брата» Дениса Монастырского во время получения 10 тысяч долларов аванса.

В центре Киева задержали «брата» министра, который «торговал» руководящими должностями

Задержали «торговца» должностями при получении аванса

Досудебное расследование начали по двум статьям Уголовного кодекса: « Злоупотребление влиянием» и «Подделка документов». Торговцу должностями грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Следователи готовят мужчине вручение подозрения и ходатайства в суд об избрании меры пресечения.

Между тем, полицейские Голосеевского района расследуют дело псевдоадвоката, который выдурил у гражданина Египта более двух миллионов гривен.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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