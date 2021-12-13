В центре Киева за ночь ликвидировали провал: дымится свежий асфальт

magictr | 13.12.2021 | Новости | Комментариев нет

В центре Киева за ночь ликвидировали провал: дымится свежий асфальт

После ремонта водопровода провал оперативно заасфальтировали. Фото: Александр Галух

Движение по бульвару Тараса Шевченко в направлении Крещатика восстановили всеми полосами.

Работники Киевводоканала ликвидировали повреждение сети, которое произошло вечером 12 декабря возле Бессарабской площади. Провал глубиной полтора метра, образовавшийся на двух полосах дороги из-за прорыва водопровода, оперативно защебили и заасфальтировали дорожники Шевченковского района. Свежее покрытие еще парирует. Автобусы и троллейбусы курсируют по бульвару Шевченко в обычном режиме. svizhij-asfalt-096896d.jpg» alt=»В центре Киева за ночь ликвидировали провал: дымится свежий асфальт» />

Асфальт еще¸парирует

В центре Киева за ночь ликвидировали провал: дымится свежий асфальт> Провал глубиной в полтора метра образовался из-за повреждения водопровода. Фото: Киевводоканал

В воскресенье, 12 декабря, из-за провала асфальта движение в направлении Крещатика перекрыли. Впоследствии проезд организовали крайней левой полосой.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr