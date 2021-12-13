В центре Киева за ночь ликвидировали провал: дымится свежий асфальт
После ремонта водопровода провал оперативно заасфальтировали. Фото: Александр Галух
Движение по бульвару Тараса Шевченко в направлении Крещатика восстановили всеми полосами.
Работники Киевводоканала ликвидировали повреждение сети, которое произошло вечером 12 декабря возле Бессарабской площади. Провал глубиной полтора метра, образовавшийся на двух полосах дороги из-за прорыва водопровода, оперативно защебили и заасфальтировали дорожники Шевченковского района. Свежее покрытие еще парирует. Автобусы и троллейбусы курсируют по бульвару Шевченко в обычном режиме. svizhij-asfalt-096896d.jpg» alt=»В центре Киева за ночь ликвидировали провал: дымится свежий асфальт» />
Асфальт еще¸парирует
> Провал глубиной в полтора метра образовался из-за повреждения водопровода. Фото: Киевводоканал
В воскресенье, 12 декабря, из-за провала асфальта движение в направлении Крещатика перекрыли. Впоследствии проезд организовали крайней левой полосой.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»