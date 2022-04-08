В центре Киева устроили театрально-художественную акцию: видео
Действо провели у Золотых ворот
Вчера у Золотых Ворот в столице состоялось действо, посвященное защитникам Украины и празднованию Благовещения.
Место для происшествия выбрано не просто так: Золотые Ворота издавна были основной защитой города и отражением его силы. Кроме того, их именовали «вратами Спасения».
«Боевая башня с проездом, которую венчала надвратная церковь Благовещения: фактически речь идет об обороне города, находящегося под Божьей защитой. Верю, что это имеет свой сакральный смысл, и Золотые Ворота будут и дальше оберегать нашу столицу», — отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Поэтому именно перед ними прошло действо, призванное поддержать нашу страну в сложное время, при участии хора Национальной оперы Украины (Хормейстер — Богдан Плиш); мужского октета Ансамбля классической музыки им. Б. Лятошинского (руководитель — Михаил Вандаловский); Киевского муниципального эстрадно-духового оркестра (дирижер — Николай Лысенко); протоиерея Георгия Коваленко.
Событие организовано при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины и Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования, а также при партнерстве Министерства обороны Украины, Национальной оперыим. Шевченко, Национального академического театра им. Франко, Молодого театра, Киевского муниципального эстрадно-духового оркестра и Ансамбля классической музыки им. Лятощинского.
Благовещение Пресвятой Богородицы является третьим по значению народно-религиозным праздником после Пасхи и Рождества Христова. Его отмечают ежегодно 7 апреля — ровно за девять месяцев до Рождества. «Как никогда раньше, все мы очень ждем такую желанную, радостную и благую весть — о победе! И мы обязательно ее получим и дождемся. Праздник Благовещения дает нам для этого правдивую надежду»,— отметил Митрополит Эпифаний.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»