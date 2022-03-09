В центре Киева состоится концерт в поддержку призыва закрыть небо над Украиной
Музыканты оркестра «Киев-Классик» выступят на Майдане Незалежности. Фото из открытых источников
В день рождения Тараса Шевченко 9 марта на Майдане Незалежности в Киеве состоится художественная акция «Свободное небо/Free Sky» в поддержку призыва украинского народа и Президента Владимира Зеленского в стране и остановить войну.
Музыканты симфонического оркестра «Киев-Классик», оставшиеся в столице, под руководством дирижера, артиста ЮНЕСКО во имя мира Германа Макаренко при поддержке Национальной музыкальной академии исполнят гимн Украины ( фрагмент «Оды к радости» (Людвига ван Бетховена), а также ряд известных украинских музыкальных произведений. ; «Казачок» из первой оперы на либретто на украинском языке «Запорожец за Дунаем» Семена Гулака-Артемовского; украинская народная песня «Ночь какая лунная»; фрагмент увертюры к опере «Тарас Бульба» Николаю Лысенко.
«Мы хотим, чтобы музыка мира, музыка жизни в нашем исполнении дошла до сердца каждого жителя свободного мира и лидеров этих стран и помогла им найти решение, которое бы сделало безопасным украинское небо, под которым мы будем выступать»,— подчеркнул Герман Макаренко.
Художественная акция на Майдане Незалежности стартует в 13.00. завыла, что защищая Украину от российских бомб Европа защитит себя.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»