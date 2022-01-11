В центре Киева проходит Всеукраинская рождественская выставка: фото
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Экспозиция представляет произведения художников со всей страны на новогодне-рождественскую тематику. Фото автора
До 16 января в залах Центрального дома художника проходит традиционная всеукраинская рождественская выставка, представляющая произведения художников со всей страны на новогодне-рождественскую тематику.
Для зрителей экспозиция является прекрасной возможностью увидеть произведения всех видов и жанров разнообразных по тематике, цветовой палитре, технике исполнения, эмоциональной насыщенности, создающих праздничную атмосферу.
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На работах можно увидеть зимние пейзажи, рождественские обряды, елки и другие атрибуты праздников, и не только.
В этот вернисаж вошло несколько сотен произведений художников со всех областей Украины, как известных, так и молодых.
Ценники современного украинского искусства имеют возможность бесплатно осмотреть экспозицию ежедневно, кроме вторника, с 12:00 до 18:00.
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Адрес Центрального дома художника: ул. Сечевых Стрельцов, 1-5 (Львовская площадь).
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»