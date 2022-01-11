В центре Киева проходит Всеукраинская рождественская выставка: фото

magictr | 11.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

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В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

Экспозиция представляет произведения художников со всей страны на новогодне-рождественскую тематику. Фото автора

До 16 января в залах Центрального дома художника проходит традиционная всеукраинская рождественская выставка, представляющая произведения художников со всей страны на новогодне-рождественскую тематику.

Для зрителей экспозиция является прекрасной возможностью увидеть произведения всех видов и жанров разнообразных по тематике, цветовой палитре, технике исполнения, эмоциональной насыщенности, создающих праздничную атмосферу.

В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

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В центре Киева продолжается Всеукраинская вырез : фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская выставка : фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

На работах можно увидеть зимние пейзажи, рождественские обряды, елки и другие атрибуты праздников, и не только.

В&центре Киева продолжается Всеукраинская вырезка : фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

В&центре Киева продолжается Всеукраинская выставка : фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская вырез : фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

В этот вернисаж вошло несколько сотен произведений художников со всех областей Украины, как известных, так и молодых.

В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

В&центре Киева продолжается Всеукраинская выставка : фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская вырез : фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская выставка : фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

Ценники современного украинского искусства имеют возможность бесплатно осмотреть экспозицию ежедневно, кроме вторника, с 12:00 до 18:00.

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В центре Киева продолжается Всеукраинская вырез : фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская выставка : фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская вырез : фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка: фото

Адрес Центрального дома художника: ул. Сечевых Стрельцов, 1-5 (Львовская площадь).

В Музее-мастерской Ивана Кавалеридзе проходит ежегодный артпроект «ПараJанов-98» к дню рождения выдающегося режиссера, сценариста и художника Сергея Параджанова.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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