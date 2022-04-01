В центре Киева открылся ТРЦ: какие магазины работают

magictr | 01.04.2022 | Новости | Комментариев нет

В центре Киева открылся ТРЦ: какие магазины работают

Фото: ТРЦ «Gulliver»

Во время воздушной тревоги магазины, расположенные в здании, не будут работать.

Торгово-развлекательный центр «Gulliver», расположенный возле станции метро «Дворец Спорта», постепенно возобновляет работу.

Да, сегодня, 1 апреля, в ТРЦ работают:

  • 0 этаж: Супермаркет Сильпо, Аптека Белая Ромашка, ISEI, GIULIA, MASTERZOO. 3 этаж: Lotto, Under Armour.

График работы — с 10:00 до 18:00.

В администрации ТРЦ «Gulliver» отмечают, что во время воздушной тревоги магазины не будут работать. Ближайшее укрытие — это станция метро «Дворец Спорта».

Ранее руководство столицы отмечало, что от малого и среднего бизнеса сейчас зависит экономика в Киеве и Украине в общем, следовательно, нужно возобновлять работу.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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