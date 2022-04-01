В центре Киева открылся ТРЦ: какие магазины работают
01.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
Фото: ТРЦ «Gulliver»
Во время воздушной тревоги магазины, расположенные в здании, не будут работать.
Торгово-развлекательный центр «Gulliver», расположенный возле станции метро «Дворец Спорта», постепенно возобновляет работу.
Да, сегодня, 1 апреля, в ТРЦ работают:
- 0 этаж: Супермаркет Сильпо, Аптека Белая Ромашка, ISEI, GIULIA, MASTERZOO. 3 этаж: Lotto, Under Armour.
График работы — с 10:00 до 18:00.
В администрации ТРЦ «Gulliver» отмечают, что во время воздушной тревоги магазины не будут работать. Ближайшее укрытие — это станция метро «Дворец Спорта».
Ранее руководство столицы отмечало, что от малого и среднего бизнеса сейчас зависит экономика в Киеве и Украине в общем, следовательно, нужно возобновлять работу.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»