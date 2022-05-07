В центре Киева на несколько часов установили красноречивую скульптуру

magictr | 08.05.2022 | Новости | Комментариев нет

В центре Киева& ;несколько часов установили красноречивую скульптуру

Киевляне охотно фотографировались со скульптурой. Фото: Александр Хоменко

Временная скульптура «Zастрелись» на бульваре Шевченко воплотила пожелания украинцев.

Сегодня на месте постамента, где когда-то стоял памятник Ленину, поставили новую скульптуру, посвященную путину.

В центре Киева& ;несколько часов установили красноречивую скульптуру

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Описательная табличка. Фото: Александр Барабошко

«История знает, у военных преступников два „путя“ — суд, или…» — указано на описанной табличке.

В центре Киева на несколько часов установили красноречивую скульптуруПроизведение простояло всего несколько часов, после чего его демонтировали. Автор скульптуры Дмитрий Ив прокомментировал, что ее «попросили убрать».

В то же время реставраторы Софии Киевской после двухмесячного перерыва возобновили работу над панно «Город на семи холмах».

Мария КАТАЕВА , «Вечерний Киев»

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