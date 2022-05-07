В центре Киева на несколько часов установили красноречивую скульптуру
Киевляне охотно фотографировались со скульптурой. Фото: Александр Хоменко
Временная скульптура «Zастрелись» на бульваре Шевченко воплотила пожелания украинцев.
Сегодня на месте постамента, где когда-то стоял памятник Ленину, поставили новую скульптуру, посвященную путину.
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Описательная табличка. Фото: Александр Барабошко
«История знает, у военных преступников два „путя“ — суд, или…» — указано на описанной табличке.
Произведение простояло всего несколько часов, после чего его демонтировали. Автор скульптуры Дмитрий Ив прокомментировал, что ее «попросили убрать».
В то же время реставраторы Софии Киевской после двухмесячного перерыва возобновили работу над панно «Город на семи холмах».
Мария КАТАЕВА , «Вечерний Киев»