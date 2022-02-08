В центре Киева избили бывшего министра Грузии
Зураба Адеишвили забрали в больницу. Фото из открытых источников
Четверо неизвестных напали наэксминистра юстиции Грузии, а ныне помощника генпрокурора Ирины Венедиктовой Зураба Адеишвили на улице Тверской тупик вПечерском районе.
49-летнего мужчину. Медики «скорой» госпитализировали его в больницу и сообщили об этом полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают нападающих.
Зураб Адеишвили — соратник третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. После «революции роз» в 2003 году был назначен министром государственной безопасности, а затем генеральным прокурором. С 2008 года по 2012 год — министр юстиции Грузии. После окончания президентских полномочий Михеила Саакашвили в 2013 году был вынужден выехать за границы Грузии вместе с большинством членов его команды. обвиняют в злоупотреблении служебным положением с целью получения выгоды, в организации бесчеловечного обращения с заключенными и в фальсификации доказательств уголовного дела. По данным СМИ, нападающие набросились на него якобы со словами «получай за наш народ».
Сам Адеишвили отвергает все обвинения и называет свое преследование политически мотивированным. Грузинское правительство обращалось в Киев по поводу его экстрадиции, но получило отрицательный ответ. Сейчас Зураб Адеишвили работает в Офисе генпрокурора Украины на общественных началах.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»