В центре Киева демонстрируют уникальные наряды середины прошлого века: фото
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Платья были созданы итальянской дизайнершей Фернандой Гаттинони для кинозвезд. Фото автора
В художественном пространстве Mandarin Maison завершается выставка «Мода и звезды во времена Голливуда на Тибре». Киевлянам показывают уникальные платья 1950-60 годов, созданные итальянской дизайнершей Фернандой Гаттинони для кинозвезд.
Фернанда Гаттинони (1907-2002) является одной из основательниц итальянского стиля. Начиная со второй половины 1940-х годов она создавала наряды для первых леди, жен послов и кинозвезд, среди которых Одри Хепберн, Джина Лоллобриджида, Анна Маньяни, Ким Новак, Лана Тернер, Элизабет Тейлор, Анита Экберг.
«Хотя платьям более 60 лет, они актуальны и сегодня, — отметила куратор киевской выставки Таня Бернер. —Фернанда Гаттинони умела подчеркнуть особенности фигуры и преимущества актрисы и скрыть ее недостатки, чувствовала харизму каждой женщины и умела передать ее в цвете, крое, ткани, вышивке. Все лаконично, скромно, женственно и одновременно сексуально. Это историческое культурное наследие Италии. Они сохранились в первоначальном виде. Эти платья нельзя передавать в химчистку. Поскольку ткань в возрасте, может потерять фактуру и цвет».
Все платья haute couture, отличаются ювелирно ручной работой — вышивкой, инкрустациями. Сере уникальных экземпляров — платья Одри Хепберн, в которых она снималась в роли Наташи в фильме «Война мир», платье Элизабет Тейлор, в котором она посещала Венецианский кинофестиваль, наряды Анны Маньяни, в которой она. Изюминкой является платье Аниты Экберг из фильма Феллини «Сладкая жизнь». Кстати, как исключение из правил, это платье недавно было эксклюзивно предоставлено Монике Белуччи для съемок нового фильма в Италии.
Модный дом Гаттинони искал и покупал эти наряды на аукционах Сотбис и создал эксклюзивную коллекцию, в которой более тысячи экземпляров платьев. В Киеве представили 30, специально подобранных и скомпонованных для выставки. В одном зале — черно-белая коллекция, в другом — цветная.
Интересно, что почти ни одно платье не сошлось на манекенах размера S, поэтому можно лишь представить, какие изящные фигуры были у актрис 1950-60-х годов.< /p>
Также на выставке есть экспонат в цветах флага Италии— кринолиновое платье с расписанными вручную аппликациями из органы и пластроном, вышитым длинными осколками родоида и кристаллами.
Посетить выставку можно 31 декабря до 20:00.
Адрес: улица Бассейная, 6, 5й этаж.
Вход свободный
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»