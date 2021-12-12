В центре города украинцы напомнили о пленниках Кремля
Акция прошла в начале Аллеи Героев Небесной Сотни. Фото: Татьяна Печончик
Сегодня у Майдана Незалежности состоялась акция солидарности «Свободу политзаключенным», приуроченная к международному Дню защиты прав человека.
В событии приняли участие представители правозащитных организаций, платформы политзаключенных, независимых общественных объединений переселенцев, Меджлиса крымскотатарского народа, власти, а также переселенцы из Крыма и Донбасса, родственники политзаключенных.
В событии приняли участие правозащитники, члены общественных организаций, переселенцы, родственники политзаключенных. Фото: Татьяна Печончик
В событии приняли участие правозащитники, члены общественных организаций, переселенцы, родственники политзаключенных. Фото: Татьяна Печончик
В событии приняли участие правозащитники, члены общественных организаций, переселенцы, родственники политзаключенных. Фото: Татьяна Печончик
В событии приняли участие правозащитники, члены общественных организаций, переселенцы, родственники политзаключенных. Фото: Татьяна Печончик
«Прошло уже 2 года и 3 месяца после освобождения Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко и других политзаключенных, однако ни один из незаконно заключенных в России и оккупированном Крыму украинцев не был освобожден с тех пор. Более того, за это время оккупационная власть бросила за решетку еще несколько десятков людей в политически мотивированных делах, и таким образом общий список политзаключенных вырос и перевалил уже за 120 людей, из которых подавляющее большинство — это критерии. Не говоря о еще трех сотнях заключенных военных и гражданских заложников — в т.н. «Л/ДНР“», — поделиласьглава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик.
Она рассказала, что сегодня на площади Измаил Рамазанов зачитал имена всех политзаключенных, а участники акции на огромном баннере размером (9×16м) с надписью «Свободу политзаключенным», оставили слова поддержки, именные послания и пожелания украинским пленникам Кремля.
Участники акции на баннере оставили слова поддержки, именные послания и пожелания украинским пленникам Кремля. Фото: Татьяна Печончик
Участники акции на баннере оставили слова поддержки, именные послания и пожелания украинским пленникам Кремля. Фото: Татьяна Печончик
Участники акции на баннере оставили слова поддержки, именные послания и пожелания украинским пленникам Кремля. Фото: Татьяна Печончик
Банер изготовили волонтеры и школьники из Краматорска, на следующей неделе его запустят в небо над Крымом с админграницы с оккупированным полуостровом.
«Красивая символическая акция, мы все очень ждем ее всех незаконно преследуемых», — отметила Татьяна Печончик. территориях Донецкой и Луганской областей. Во время акции писатели, журналисты, актеры и музыканты зачитали письма заложникам Кремля, которые затем были переданы политзаключенным.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»