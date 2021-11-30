В центре города представили яркое искусство закарпатской художницы: фото
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К юбилею художница из Ужгорода показывает ретроспективу своих произведений за три года. Фото автора
В МВЦ «Музей Киева» проходит выставка живописи Оксаны Брензович «Агапе. Love». К юбилею художница из Ужгорода показывает ретроспективу своих произведений за три года. В экспозицию вошло около 50 работ художницы, которые она объединила под одним названием «Агапе», что с древнегреческого переводится как бескорыстная и безусловная любовь.
Осксана Брензович пишет картины уже три года. Фото автора
«Агапе — это любовь, но не к кому-то или чему-то, а которую можно дарить людям, не ожидая что-то взамен, — объясняет ——В моем случае стремлюсь, чтобы зрители получили позывную энергию, которую я вкладывала в работы. Любовь — движущая сила и она творит чудеса, как и женская энергия.
Картины пишу не так давно, три года. Мне удалось найти себя новую на пути искусства. Могу делиться своими эмоциями и переживаниями. Очень люблю изображать природы, она меня вдохновляет. Живу на Закарпатье, в окружении прекрасных пейзажей — цветов, деревьев, гор. В работах использую те цвета, которые чувствую сердцем. В этом году меня заполонил оранжевый».
Ретроспективная выставка Агапе. Love» приурочена к юбилею художницы и вобрала в себя работы за последние 3 года. Сюжеты и сочетание цветов способны погрузить в философские размышления, очаровать и восхитить в плен романтики. -jaskrave-mistectvo-zakarpatskoyi-hudozhnici-foto-eab94ad.jpg» alt=»В центре города представили яркое искусство закарпатской художницы: фото» />
В экспозицию вошло около 50 работ художницы. Фото автора
В экспозицию вошло около 50 работ художницы. Фото автора
Подготовить выставку, отобрать и упорядочить произведения Оксане Брензович помог Андрей Сигунцов.
«За три года в творчестве Оксаны заметен прогресс, она нашла себя, увлеченная искусством, — считает он. — Темы работ, как на меня, типичные женские— цветы, личные переживания, выражающиеся через пейзажи, природу, восточные мотивы. Есть интересные серии с бессознательным письмом и скрытыми цифрами. Все работы не являются декоративными, художница проживает в них определенные состояния и моменты, они наполнены внутренним смыслом».
В экспозицию вошло около 50 работ художницы. Фото автора ;центре города представили яркое искусство закарпатской художницы: фото» />
В экспозицию вошло около 50 работ художницы. Фото автора
В экспозицию вошло около 50 работ художницы. Фото автора
Оксана Брензович, современная украинская художница, родилась 18 октября 1976 года, в г. Ужгороде. В мае 2021 года она получила престижную всеукраинскую премию «Женщина III тысячелетия», ее работы были представлены на EXPO-2020 в Дубае, а также на GREEN CARPET BEAUTY AWARDS и других. justify;»>Выставка «Агапе. Love»
Когда: до конца ноября
Где: МВЦ «Музей Киева», ул. Б. Хмельницкого, 7
Стоимость входного билета: 70 грн.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»