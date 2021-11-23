В центре города открыли экспозицию, раскрывающую события Майдана из-за истории киевской семьи
Аннотации с историческими экскурсами и фактами, хронология событий, иллюстративное сопровождение погружают в контекст Майдана. Фото: Музей Майдана
21 ноября, в восьмую годовщину Революции Достоинства, в Киеве презентовали уличную выставку, созданную на основе графического романа Александра Комяхова «ТАТО».
Графический роман украинского иллюстратора Александра Комяхова — это художественный сюжет, вплетенный в документальную графику. Герои романа проходят через испытания, которые пришлось преодолеть тысячам майдановцев. Обстоятельства, в которые они попадают, архитектура палаточного городка, сотни деталей воспроизведены с документальной точностью. shhonbsprozkrivaye-podiyi-majdanu-cherez-istoriju-kiyivskoyi-rodini-1f9befd.jpg» alt=»В центре города открыли экспозицию, раскрывающую события Майдана через историю киевской семьи» />
На открытии Ольга Сало. Фото: Музей Майдана
«Новая выставка не просто информирует. Это история, по которой мы предлагаем посетителям узнать больше о Революции Достоинства, а тем, кто был участником Майдана, — вспомнить об этих событиях, отметила куратор выставки <Ольга Сало< /strong>. — Майдан — это прежде всего люди, которые его творили и защищали. И среди тех героев отдельной очень заметной группой были художники. Художник Александр Комяхов прошел всю Революцию Достоинства, поэтому его графический роман рисован по собственным наблюдениям и опыту».
Через историю киевской семьи выставка рассказывает о ключевых этапах Революции Достоинства. Аннотации с историческими экскурсами и фактами, хронология событий, иллюстративное сопровождение позволят погрузиться в контекст Майдана, лучше понять ход его истории.
Александр Комяхов, автор
«Роман „ПАТО“ — это художественное произведение, созданное на основе реальных событий, но с вымышленными сборными персонажами, — поделился автор Александр Комяхов. — Я их собирал со знакомых, интересовался судьбами участников Майдана, отчасти из себя изображал кое-что из своей семьи. Музей Революции Достоинства предложил добавить то, чего мне не хватало — документальную составляющую, чтобы насытить произведение информативностью, контекстом, чтобы люди, не являвшиеся свидетелями Революции Достоинства, лучше понимали мотивацию героев».
В В процессе создания графического романа «ТАТО» автор также работал с архивом Музея Майдана, консультировался с очевидцами событий.
«Для гостей города, для детей, подрастающих и родившихся уже после Майдана, для людей вне контекста — это возможность еще раз напомнить о том огромном значении наших украинских Майданов, о мощной энергии, в которой было засвидетельствовано волю народа идти вперед, бороться к конца,— отметил Игорь Пошивайло,генеральный директор Национального музея Революции Достоинства. Выставка „Рисованная история Майдана“ — это попытка найти еще один способ не забыть Майдан, проанализировать важные детали и о нем как можно больше — и украинскому обществу, и всем гостям-иностранцам столицы Украины».
Уличная выставка создана на основе графического романа Александра Комьяхова «ТАТО». Фото: Музей Майдана
Уличная выставка создана на основе графического романа Александра Комьяхова «ТАТО». Фото: Музей майдана alt=»В центре города открыли экспозицию, которая раскрывает события Майдана из-за истории киевской семьи» />
Уличная выставка создана на основе графического романа Александра Комьяхова «ПАТО». Фото: Музей Майдана. alt=»В центре города открыли экспозицию, раскрывающую события Майдана через историю киевской семьи» />
Уличная выставка создана на основе графического романа Александра Комьяхова «ПАТО». Фото: Музей Майдана
Уличная выставка создана на основе графического романа Александра Комьяхова «ТАТО». Фото: Музей Майдана
Уличная выставка создана на основе графического романа Александра Комьяхова «ТАТО». Фото: Музей Майдана
Будет действовать под открытым небом «Рисованная история Майдана» в течение года.
Александр Комяхов— украинский иллюстратор и комиксмейкер из киевской семьи художников. Много времени посвятил труду в отраслях иллюстрирования книг, учебников и периодических изданий, анимации, настольных игр, игровой индустрии и кино. Сотрудничал с НХМУ, Художественным Арсеналом, проектом «Ликбез. Исторический фронт», фондом «Вернись живым», Национальным музеем Революции Достоинства как художник и куратор культурно-образовательных проектов. Соучредитель образовательных сообществ «Иллюстрактор» и «Comicsoda». Основатель проекта «Ukrainika», посвященного популяризации милитарной истории. Сейчас работает над созданием иллюстраций и графической прозы.
Вчера, 21 ноября, в Киеве отмечали День Достоинства и Свободы. Почтить память о погибших на Аллее Героев Небесной Сотни собрались депутаты Киевсовета, киевляне, волонтеры. Гости смогут не только пройтись по местам, где происходили самые ярые противостояния, но и пообщаться о событиях ноября 2013-го — февраля 2014 года с их участниками.
Мария КАТАЕВА