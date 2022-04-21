В «Бучие пекут пояса, а в Киеве создадут писанки
«Пасха для Героев»
Традиционная акция «Пасха для Героев» в этом году пройдет в Киеве, Буче, а также во Львове.
Акцию «Пасха для Героев» Национальный музей Революции Достоинства начал в 2017 году. Каждый год, собираясь вместе, семьи Героев Небесной Сотни, родные героев русско-украинской войны, военные, волонтеры, известные общественные и культурные деятели, музейщики и художники выпекали пояса и расписывали писанки, рассказывали о своих локальных и родственных традициях. >Кроме Киева, акции успешно прошли в других регионах Украины.
Выпекание ремней в Бучи.Самобытную небольшую пекарню в Буче, где выпекали хлеб по традиционным украинским рецептам, кафиры выбрали для своего командного пункта. Возможно, именно это уберегло избушку-пекарню от полного уничтожения, но с уходом россияне ее ограбили и частично уничтожили. А четверг 21 апреля вместе с Национальным музеем Революции Достоинства приготовят пояса для украинских воинов.
Выпеченные куличи вместе с другими гостинцами поедут на фронт, для бойцов на переднюю.
Расписывание писанок в Киеве. В этом году до расписывания писанок приглашают детей вынужденных переселенцев, сбежавших от вражеских бомбардировок и оккупации, воинов терробороны, защищающих Киев, всех желающих. Профессиональные мастера будут обучать традиционным технологиям создания украинской писанки, расскажут о региональных особенностях и предложат создать свой уникальный орнамент на основе традиционных символов.
Этими писанками волонтеры вместе с работниками Музея Майдана украсят аллею Героев Небесной Сотни, уже традиционно возле каждого портрета.
Когда: пятница, 22 апреля 12:00–15:00
Где: Информационно -выставочный центр Музея Майдана, майдан Незалежности, 18/2, Дом профсоюзов
Кстати, 8 тысяч ремней освятили в Михайловском соборе для военных.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»