В Бычи задержали мародера с украпленными холодильниками и стиральными машинами
Муж вынес бытовую технику из супермаркета. Фото: полиция Киевщины
В разрушенной, но непокоренной Буче под Киевом правоохранители задержали мародера, который уподобился российским захватчикам.
Муж вынес бытовую технику из поврежденного в ходе боевых действий строительного супермаркета. Во время обысков по месту жительства у мародера изъяли стиральные машины и холодильники. holodilnikami-tanbsppralnimi-mashinami-083309f.jpg» alt=»В&Бдучи задержали мародера с украпленными холодильниками и стиральными машинами» />
Один из украденных мародером холодильников
с работниками Бучанского районного управления полиции. За совершение кражи во время военного положения мужчине грозит до восьми лет заключения.
Недавно правоохранители задержали группу мародеров, которые обворовали торговый центр в Буче на пять миллионов гривен. Четверо воров, в том числе две женщины «дограбили» один из строительных супермаркетов, подвергшихся вражеским атакам. Злоумышленники похитили инструменты и технику.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»