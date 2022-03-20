В Броварском районе противник остался отрезанным от поставки горючего и продовольствия, — Александр Павлюк
Генерал, Герой Украины Александр Павлюк
Идет 25 день борьбы с русскими захватчиками. Несмотря на все попытки врага прорвать оборону в Киевской области наши защитники мужественно стоят на своих позициях.
Во всех районах продолжается работа по наращиванию обороны. Все в повышенной боеготовности. Укрепляются блокпосты, возводятся оборонные сооружения.
«Так при осуществлении очередной попытки наступления на Киев, кафиры потеряли возведенный отряд 6-го танкового полка. Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины по отдельным направлениям в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставок горючего и продовольствия»,— сообщил Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
Он отметил, что военные знают, что враг постоянно перемещает свою технику. Пытается закрепиться, наладить логистику. Он не исключил, что в ближайшее время враг предпримет попытку форсирования реки Ирпень. Это видят и ситуацию контролируют.
«Самое циничное, что делают решисты — это хаотический обстрел гражданских объектов. Враг совершил авиаудар в направлении села Забуяние Бучанского района Киевской области. От обстрелов больше всего пострадали Бучанский, Броварской и Вышгородский районы. Ворзель, Буча, Ирпень, Макаров, Гостомель — враг пытается стереть эти населенные пункты с лица земли», — отмечает председатель КОВА.
Остаются обесточенными населенный пункт. Без газа — 69 населенных пунктов.
Продолжается эвакуация гражданского населения по трем гуманитарным коридорам. Из Броварских маршрутов удалось эвакуировать почти 4 тысячи жителей.
К сожалению маршрут Бородянка-Белая Церковь не заработал. Там ведутся активные боевые действия, поэтому эвакуировать оттуда людей — опасно.
«Победа будет за нами, потому что для украинцев самое главное это человеческая жизнь и достоинство. Мы на своей земле. Слава Украине!»,— в очередной раз подчеркнул Александр Павлюк.
Кстати, председатель Киевской городской военно-гражданской администрации генерал-майор Николай Жирнов подчеркнул, что обстановка вокруг Киева остается сложной, но контролируемой.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»