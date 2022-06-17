В братской могиле возле Лисичанска покоится почти 300 гражданских

magictr | 17.06.2022 | Новости | Комментариев нет

Людей хоронят прямо в траншеях.

В братской могиле возле Лисичанска  p>В братской могиле возле Лисичанска  The New York Times A + A++

Похожие записи

Об авторе

magictr