В бою с российским агрессором погиб директор Образовательного агентства Киева
Бадри Лолашвили было 42 года. Фото: Департамент образования и науки Киева
В 2014 году Бадри Лолашвили был одним из первых, кто участвовал в антитеррористической операции. Борьба за справедливость, желание жить в свободной независимой Украине всегда были в приоритете.
Департамент образования и науки с грустью и чувством глубокой скорби сообщил, что сегодня образовательная семья столицы потеряла коллегу — директора КНП «Образовательное агентство города Киева» Лолашвили Бадри Годердзиевича, погибшего в бою с российским. Человека с открытым и добрым сердцем, яркого руководителя и образца настоящего патриота Украины, человека, который больше всего любил жизнь.
«О таких, как Бадри Годердзиевич, говорят настоящий мужчина. Спокойный, сдержанный, уравновешенный, благородный, но принципиальный и безжалостный к врагу. Разделяя боль с родными, говорим, что Бадри — наш герой, который ценой собственной жизни дал возможность нам сейчас жить», отмечают в Департаменте.
Барди Лолашвили родился 3 января 1980 года в г. Сагареджо (Грузия). После окончания Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» прошел свой жизненный путь от ведущего экономиста финансового управления Драбовской районной государственной администрации, начальника контрольно-ревизионного отдела в Оболонском районе г. Киева, начальника отдела Департамента образования и науки, молодежи и спорта, команды части города Волноваха к директору КНП «Образовательное агентство города Киева».
Все эти годы его трудовая биография состояла из будничных забот о модернизации образовательного процесса и улучшения качества столичного образования. Благодаря его многогранному организаторскому таланту, Бадри Годердзиевич сплотил коллектив единомышленников. Он был тем руководителем, который был щедрым в поддержку, доброе слово для коллег, не жалел ни сил, ни времени, чтобы воплотить задуманное. Он жил образовательными проектами и пользовался высоким авторитетом среди педагогов столицы.
«Все, чего достиг Бадри Годердзиевич в своей жизни, — это благодаря труду, постоянному самосовершенствованию, жизненному оптимизму и героизму. Он награжден орденом „Замужество“ ІІІ степени, медалями „Честь. Слава. Государство“, „За защиту родного государства“, нагрудным знаком „Отличник столичного образования“, благодарностями и грамотами»,— рассказали в Департаменте образования и науки.
Департамент выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу тяжелой потери.
Напомним, недавно Киев попрощался с известным «киборгом» Русланом Боровиком.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»