В ботсаду показали, как цветут невероятные азалии

magictr | 15.03.2022 | Новости | Комментариев нет

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Азалии из ботсада

В настоящее время в мирном Киеве тысячи киевлян бы приходили любоваться в оранжерее Национального ботсада имени Николая Гришко любоваться невероятной коллекцией азалий и камелий.

Однако, война. Ботсад закрыт для посещения, но работники заботятся о растениях, а теперь хотят, чтобы эту красоту увидели как можно больше киевлян.

«Друзья, чтобы не такими горькими были объявления о воздушной тревоге в разных городах нашей самой дорогой и единственной Украины, просматривайте фото из оранжерейного комплекса НБС, куда Вы обязательно должны прийти. Фото, как в полотенце, сделанное сегодня в утренних лучах солнца»,— отмечают в саду.

В ботсаду показали, как цвести невероятные азалии

Азалии с ботсада

В ботсаду показали, как цвести невероятные азалии

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Азалии сботсада

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Сотрудники ботсада в это тяжелое время отдают все силы, чтобы сохранить коллекции растений, которые собирались не одним поколением наших коллег.

Rhododendron indicum (L.) Sweet 'Adventglockchen' — сорт азалии, который заслуживает отдельный комментарий. Этот старинный бельгийский сорт был привезен в НБС в 1946 году из Германии. Представляете, сколько труда было вложено, чтобы сохранить этот сорт. a6b9e51.jpg» alt=»В ботсаду показали, как цвести невероятные азалии» />

Камелия японская. Фото: Людмила Буюн

«Это не только красивые картинки, это способ почувствовать локоть друг друга, услышать дыхание друг друга, убедиться, что наши сердца бьются вместе. «Красное» — это любовь… наша любовь к Украине, к тем, кто защищает ее от врага, друг к другу, к нашим родным. Держимся вместе за руки — и нас никто не преодолеет! Вечернее фото — камелия японская, конечно же, из коллекции Национального ботанического сада имени Н. Гришко НАН Украины. Обнимаю Вас! Слава Украине! Героям слава!»,— написала Людмила Буюн.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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