В «Борисполь» доставили очередную партию американского оружия

magictr | 26.01.2022 | Новости | Комментариев нет

До «Борисполя« очередную партию американского оружия

Америка передала Украине боеприпасы. Фото: Анна Маляр

Это уже третья поставка оружия за последнюю неделю.

Сегодня, 25 января, в столичном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с международной технической помощью от США для Вооруженных Сил Украины.

>

На посадку самолета ожидали коллеги из Минобороны и Посольства США. А Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, рассказала, что на борту было современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.

«Укрепляем обороноспособность! В очередной раз спасибо американским партнерам за поддержку и практическую помощь. Вместе мы сильнее, а мир безопаснее»,— обратилась к американскому правительству Анна Маляр.

Отметим, что это уже третья партия оборонной помощи Украине от США. Ночью 22 января в «Борисполь» прибыла первая часть оружия, а 23 января — вторая.

Между тем Кличко собирает Ассоциацию городов Украины относительно угрозы нападения России. Как председатель АГУ, Виталий Кличко заверил, что украинцы не разрешат захват Харьковщины и проанонсировал срочное заседание правления. в случае чрезвычайных ситуаций.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr