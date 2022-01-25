В «Борисполь» доставили очередную партию американского оружия
Америка передала Украине боеприпасы. Фото: Анна Маляр
Это уже третья поставка оружия за последнюю неделю.
Сегодня, 25 января, в столичном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с международной технической помощью от США для Вооруженных Сил Украины.
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На посадку самолета ожидали коллеги из Минобороны и Посольства США. А Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, рассказала, что на борту было современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.
«Укрепляем обороноспособность! В очередной раз спасибо американским партнерам за поддержку и практическую помощь. Вместе мы сильнее, а мир безопаснее»,— обратилась к американскому правительству Анна Маляр.
Отметим, что это уже третья партия оборонной помощи Украине от США. Ночью 22 января в «Борисполь» прибыла первая часть оружия, а 23 января — вторая.
Между тем Кличко собирает Ассоциацию городов Украины относительно угрозы нападения России. Как председатель АГУ, Виталий Кличко заверил, что украинцы не разрешат захват Харьковщины и проанонсировал срочное заседание правления. в случае чрезвычайных ситуаций.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»