В Боярке поезд на смерть сбил женщину
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В Боярке поезд на смерть сбил женщину. Фото: прессслужба Фастовского управления полиции
Правоохранители считают инцидент несчастным случаем.
Сегодня, около 14:00, в городе Боярка на Киевщине, на станции Тарасовка товарный поезд сбил женщину. Сейчас на месте происшествия работают следователи.
Журналисты «Вечернего Киева» связались с пресс-секретарем полиции Киевской области Ириной Прянишниковой, и выяснили, что при себе потерпела не имела ни мобильного телефона, ни никаких документов, которые бы помогли установить его личность. и, при этом, она не была в наушниках. До сих пор непонятно, почему она даже не оглянулась в ту сторону, откуда курсировал поезд. К сожалению, женщина погибла мгновенно. Ее одежда и части тела разбросаны вблизи путей», — комментирует Прянишникова.
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Также правоохранители предполагают, что если бы женщина имела недостатки слуха, то была бы осмотрительной. Скорее всего, пострадавшая была сконцентрирована на своих мыслях, и вероятно громкие сигналы поезда восприняла не в свой адрес, поскольку на железнодорожном переезде постоянно шумно.
На виде потерпевшая внезапно отреагировала на то, что происходит, но уже ничего не смогла сделать. Поезд снес ее буквально за секунды.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»