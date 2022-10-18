В Беларусь из РФ прилетели три МИГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Чем это небезопасно?
В Минобороны не исключают наступления на Украину со стороны Минска и готовы к любым сценариям.
Фото: Белорусский Гаюн A A+ A++
Событие:В Беларуси продолжается скрытая мобилизация вооруженных сил. Ее проводят под видом учебного собрания. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Детали и комментарии: «По имеющейся информации, проходят мероприятия подготовки операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков», – отмечают в главном органе управления украинскими войсками.
Между тем в Беларусь прилетели три МИГ-31К из России, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом сообщает мониторинговая группа «Белорусский Гаюн».
«16 октября в небе над Минском были замечены три сверхзвуковых истребителя-перехватчика МИГ-31, приземлившихся на аэродром в Мачулищах.
«Мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» установила, что это не стандартные МИГ-31, а специальная модификация МИГ-31К. Именно эти истребители могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» и способны запускать их на расстояние 2000 километров», отмечается в сообщении.
Кроме того, в отличие от стандартных МИГов, у этой модели истребителя также увеличен запас топлива и специальная аппаратура связи.
Активисты не исключат, что вместе с самолетами в Беларусь привезли и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Ведь в тот же день на аэродром «Мачулищи» из РФ прилетали три военно-транспортных самолета ИЛ-76, которые вполне могли привезти ракеты для запусков с МИГ-31К.
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«Таким образом, есть основания полагать, что истребители МИГ-31К ВКС РФ в ближайшее время могут начать обстрел Украины с территории Беларуси с помощью гиперзвуковых аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал», – подчеркивают местные активисты.
Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр не исключает наступления на Украину с территории Беларуси и считает, что для этого могут привлечь белорусских военных, рассказала она в интервью для медиаплатформы «Мы – Украина», сообщает ТСН.
«Главное управление разведки Минобороны постоянно мониторит ситуацию. Вся информация есть. Она очень вовремя передается ВСУ для принятия решений. Часть информации, которую можно, мы обнародуем. Не просто проводится анализ, а ВСУ неоднократно заявляли о том, что они готовы к любой цене. каких сценариев, в частности со стороны Белоруссии», – подчеркнула должностница оборонного ведомства и добавила, что одной из тактик России было расконцентрирование украинских войск по Волынской линии.
Анна Маляр подчеркнула, что россияне и белорусы – это разные менталитеты. Настроения у белорусов разительно отличаются от российского общества.
«Белорусы не хотят здесь воевать, в подавляющем большинстве они ее не поддерживают. Часть белорусских военных не хотят выполнять этот приказ. Мы в первые дни войны выходили на белорусских военных и передавали им инструкцию и информацию, как они могут сдаваться в плен. Мы гарантируем жизнь и нормальные условия. И Лукашенко хорошо понимает, что такой шаг не поддерживают гражданские и даже военные. сказала заместитель министра обороны.