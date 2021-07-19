В Башкирию снова придет жаркая погода
19.07.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Башгидрометцентре сообщили, что в ближайшие дни в регионе ожидаются грозы и дожди, а также повышение температуры до 32 градусов.
Сегодня, 18 июля, в Башкирии местами пройдут грозы и кратковременные дожди. Ветер слабый, при грозах – порывистый. Днем температура воздуха от 27 до 32 градусов.
Завтра, 19 июля, местами обещают кратковременный дождь и грозы. Ночью температура воздуха составит 12-17 градусов, а днем – 28-33.