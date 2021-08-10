В Башкирию придёт 30-градусная жара
10.08.2021 | Новости | Комментариев нет|
На следующей неделе в Башкирию вернётся жара. Об этом сообщают синоптики Башгидромета.
Известно, что уже с понедельника воздух прогреется до +27, +28°С днём, и ночью до +15°С. Осадков не ожидается, а ветер будет слабый и тёплый. А уже со среды в Башкирию вернётся 30-градусная жара.
Ожидается, что самым жарким днём на следующей неделе станет суббота, когда воздух прогреется до +35°С. Но уже в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, и температура воздуха пойдёт на спад.