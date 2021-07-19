В Башкирии зарегистрирован суточный антирекорд по заболевшим COVID-19
19.07.2021 | Новости | Комментариев нет|
Экологическая обстановка в России из-за коронавируса остаётся напряжённой.
Так, в Башкирии был зарегистрирован суточный антирекорд по заболевшим коронавирусом. За последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 249 человек, за всё время пандемии – 45 221. С выздоровлением выписали только 58 пациентов (за всё время – 41 746). Скончались ещё 6 человек (694).
В России коронавирус за сутки выявили у 24 633 (5 982 766), выздоровели – 18 764 (5 359 995), скончались – 719 (149 138).