В Башкирии за сутки задержали 55 пьяных водителей
31.10.2021 | Новости | Комментариев нет|
За минувшие сутки в Башкирии сотрудники ДПС задержали 55 пьяных водителей. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД.
Инспекторам ГИБДД удалось выявить свыше 1900 нарушений ПДД. Полицейские задержали 55 водителей, которые управляли ТС в нетрезвом виде.
Также в ГИБДД по Башкирии рассказали, что за прошедшие сутки на дорогах Башкирии было зафиксировано 10 ДТП, в которых 15 человек получили травмы различные травмы и один – погиб.