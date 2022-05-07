В Башкирии за сутки количество выявленных фактов коронавируса увеличилось на 111
07.05.2022 | Новости | Комментариев нет|
В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 111 человек, сообщает Минздрав республики. Всего за период пандемии было зафиксировано 286 667 фактов заражения коронавирусной инфекцией.
Выписано по выздоровлению на 7 мая 2022 года 280 250 пациентов, в том числе 154 – за последние сутки. Также за сутки скончались от коронавируса 2 человека, а за весь период – 5 623 пациентов.
По состоянию на 7 мая, активными больными остаются 693 человека, находящихся на амбулаторном лечении, и 156 пациентов, размещенных в стационарах.