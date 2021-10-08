В Башкирии увеличили число рейдов по соблюдению масочного режима в транспорте
Штраф от 15 до 30 тысяч рублей за отсутствие маски, если нарушение зафиксировано во второй раз. В Башкортостане увеличили число рейдов по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Если водитель или пассажир будут признаны виновными в отсутствии средств индивидуальной защиты в первый раз, то им грозит штраф от одной до трех тысяч рублей. Профилактические кампании будут продолжены. Организаторы говорят, что главная цель не оштрафовать, а напомнить о необходимых мерах профилактики.
При выявлении лиц, совершивших административное правонарушение, составляется протокол, который направляется в суд для дальнейшего рассмотрения.
Максим Имаев, заведующий сектором по контролю в сфере транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан