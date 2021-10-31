В Башкирии усилится ветер и выпадет мокрый снег
31.10.2021 | Новости | Комментариев нет|
Синоптики Башгидромета спрогнозировали на ближайшие два дня усиление ветра, дождь и мокрый снег.
Сегодня, 31 октября, в республике ожидается дождь и выпадение мокрого снега. В горных районах вероятность налипания снега на деревья и провода, а также образование гололеда. Ночью температура воздуха составит от 0° до 5° градусов тепла, а днем – от +4° до +9°.
Завтра, 1 ноября, прогнозируется небольшой дождь. Ветер умеренный западный. Температура воздуха ночью не опустится ниже 0°, а днем столбики термометров покажут до +10°.